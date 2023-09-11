وزير الطيران: زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار برج العرب إلى 6 ملايين راكب في 2024

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن الطاقة الاستيعابية لمطار برج العرب سترتفع لنحو 6 ملايين راكب بحلول عام 2024، وذلك بعد افتتاح مبني الركاب الجديد، موضحا أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار تبلغ 1.5 مليون راكب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأحد فنادق مدينة الغردقة على هامش جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى صديق للبيئة، مشيرا إلى أنه بزيادة السعة الاستيعابية لمطار برج العرب ووجود مطار العلمين الدولي، فإن مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي ستكون جاهزة لاستقبال أية أعداد من السياح.

زيادة في أعداد أسطول الطائرات

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد أسطول الطائرات التي تملكها شركة مصر للطيران، وذلك بعد انضمام أعداد جديدة من الطائرات خلال العامين المقبلين، موضحا أن هناك تطور كبير تشهده شركة مصر للطيران حاليا في مختلف المجالات سواء من حيث عدد النقاط التي تصل إليها، أو من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتابع: «موازنة شركة مصر للطيران خلال العام المالي 2022-2023، والتي يجرى الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من مراجعتها جيدة جدا».

ومن جهته، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك عمليات تطوير مستمرة تجرى بمدينة الغردقة لزيادة أعداد السياح الوافدين إليها، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطوير طريق مطار الغردقة الدولي بطول 18 كيلومتر، وبتكلفة مليار جنيه، كما جرى الانتهاء من تطوير الممشى السياحي.