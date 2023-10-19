وقفة احتجاجية أمام محكمة ديرب نجم بالشرقية دعما للقضية الفلسطينية

عرضت قناة dmc فيديو لوقفة احتجاجية أمام محكمة ديرب نجم بالشرقية دعما للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة علمي مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

ومن الجدير بالذكر، أن عددا من الجامعات الحكومية، أعلنت أمس تنكيس الأعلام والحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من ضحايا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية.