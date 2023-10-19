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«الهلال الأحمر»: جميع فئات المجتمع شاركوا في تقديم المساعدات لدعم غزة

كتب:

إسراء عبد العزيز
07:37 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
مؤتمر الهلال الأحمر

مؤتمر الهلال الأحمر

قال رامي الناظر، مدير الهلال الأحمر المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العربية للهلال والصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن الهلال الأحمر استقبل كميات كبير من المساعدات، وهناك مستويات عديدة لتخزين تلك المساعدات فيوجد في الهلال مخازن مخصصه لحفظ المواد الغذائية وأيضا لحفظ المواد الطبية التي تحتاج لدرجات حرارة معينة، وهناك تواصل مع جميع جمعيات الهلال الأحمر بكل الدول لجلب المساعدات المطلوبة والتي تلبي الاحتياجات داخل غزة في الوقت الحالي.

الناظر: تنسيق كامل لجدولة المساعدات وتوصيلها لداخل قطاع غزة

وأضاف الناظر، أن هناك تنسيق كامل لجدولة المساعدات وتوصيلها لداخل قطاع غزة حال بدء عملية إدخالها، مضيفا أن الجمعية تنسق بشكل كامل، وتواصل طوال الوقت مع نظيرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقت اندلاع الأحداث الأخيرة.

من أصغر لأكبر مواطن يتبرع للهلال الأحمر

وأشار الناظر، إلى أن حجم التبرعات التي تلقتها جمعية الهلال الأحمر المصري منذ الأيام القليلة الماضية عقب اندلاع الأحداث الأخيرة حتى الآن لم يحددوا بالتدقيق عددها، وذلك لأن جميع المجتمع المصري من أصغر لأكبر شخص وجهة يقومون بتقديم المساعدات للجمعية، وهذا ليس بجديد على الشعب المصري.

كما يوجد تنسيق كبير وكامل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لرصد الاحتياجات ورصد الأحداث بشكل سليم.

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