طلاب أكاديمية الفنون بالهرم يهتفون دعما لأهالي قطاع غزة

عرضت قناة dmc، فيديو لهتاف طلاب أكاديمية الفنون بالهرم دعما لأهالي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة علمي مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وأعلنت عددا من الجامعات الحكومية، أمس، تنكيس الأعلام والحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من ضحايا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

وكان الآلاف من طلاب جامعتي القاهرة وحلوان بمختلف أنحاء الحرم الجامعي، نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالأحداث والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل على غزة، التي أدت إلى استشهاد المئات من الشعب الفلسطيني.