مظاهرات لطلاب أكاديمية الشروق بالقاهرة من أجل دعم القضية الفلسطينية

عرضت قناة dmc فيديو لمظاهرات لطلاب أكاديمية الشروق بالقاهرة من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وكان الآلاف من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية بمختلف الكليات اليوم، لدعم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والإعلان عن الرفض التام لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والتعامل غير الإنساني مع المدنيين بمختلف المناطق وارتكاب المجازر الوحشية وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.

ورفع المشاركون في الوقفة علمي مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وأعلنت عددا من الجامعات الحكومية، أمس، تنكيس الأعلام والحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من ضحايا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية.