إنجازات 10 سنوات.. شبكة الطرق في سوهاج تفتح آفاقا جديدة للتنمية

عملت الدولة المصرية على قدم وساق في شتى المجالات والقطاعات والمشروعات المختلفة والمتنوعة، من أجل تخفيف الأعباء من كاهل المواطنين، خاصة أبناء محافظات الصعيد، ومن بينهم محافظة سوهاج، كما تعد من أهم شرايين التنمية بالمحافظة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أقامت الدولة المصرية عدة مشروعات في كل القطاعات ومن بينها قطاع الطرق والكباري، الذي كان بمثابة حلم لجميع أهالي سوهاج.

وتستعرض «الوطن» مجهودات الدولة في قطاع الطرق والكباري في شتى أنحاء محافظة سوهاج، وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي.

محور جرجا

جاء محور جرجا جنوب سوهاج على نهر النيل بطول 10 كم وعرض 21 متر، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 378 مليون جنيه، ويهدف مشروع محور جرجا جنوب محافظة سوهاج إلى ربط طريق «القاهرة - أسوان الصحراوي والصعيد - البحر الأحمر» شرقا، مع طريقي الصعيد الزراعي والصحراوي غرب نهر النيل.

كوبري جرجا

تم إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، ويبلغ طوله 1.300 متر بالمداخل، وعرض 2 حارة مرورية، بتكلفة 76 مليون جنيه.

محور كوبري طما العلوي

ويشمل المحور مركزي طما في سوهاج والبداري بمحافظة أسيوط، لربط الطريق الزراعي شرق النيل بالطريق الصحراوي غرب النهر النيل، وبلغ طوله 20 كيلومترًا على نهر النيل بتكلفه 650 مليون جنيه، ويتضمن كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، و8 كباري أعلى الترع والمصارف، و4 كباري رئيسية، وعدد من الأنفاق تخدم أهالي سوهاج وأسيوط.

محور طما

كما أنشأت الدولة محور طما أعلى نهر النيل بتكلفة 550 مليون جنيه، بطول 6610 أمتار، وعرض 21 مترا، حيث يضم المحور حارتين لكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى تحقيق الربط الكامل من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي.

تطوير وتوسعة طريق البلينا

كما تم افتتاح أعمال تطوير وتوسعة طريق البلينا أبيدوس جنوب سوهاج، وذلك بطول 11 كيلومترا وعرض أكثر من 10 أمتار لخدمة مواطني قرية أبيدوس والقرى المحيطة والمنطقة الأثرية في أبيدوس.