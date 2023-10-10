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«الطرق والكباري»: المرحلة الثانية لتطوير «الدائري» تتكلف 25 مليار جنيه

كتب:

كريم روماني
12:29 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الطريق الدائري

الطريق الدائري

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنّ الطريق الدائري شهد كثافة مرورية كبيرة في أوقات سابقة، وجرى توسعة الطريق الدائري وتأهيل المطالع والمنازل على الطريق.

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى خلال جولة بالطريق الدائري، أنّ تكلفة المرحلة الثانية من الطريق الزراعي حتى الصحراوي ووصلة الواحات، بلغت 25 مليار جنيه، بمسافة 34 كيلومترا، وبها كباري عملاقة.

وأكد أنّ المرحلة الثانية بدأت بالأعمال الصناعية، وستكون على شاكلة المرحلة الأولى، وسيعاد تأهيل الربط مع الطرق الرئيسية، كما سيتم عمل طريق سطحي تتحرك عليه وسائل النقل العادية، لافتا إلى أنّ أعمال تطوير الطريق الدائري وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

وتابع أنّ المرحلة الثانية شهدت تنفيذ أنفاق كباري، كما سيتم إنشاء 2 كوبري في منطقة الوراق وهو عمل ضخم وكبير.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.