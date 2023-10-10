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تنفيذ طريق سطحي لفصل العقارات السكنية عن الطريق الدائري

كتب:

كريم روماني
12:03 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنّه سيتم إنشاء 3 محاور رئيسية على الطريق الدائري، وهي «الجزائر والمريوطية والمرج»، لافتا إلى أنّ الهيئة ستتعاون مع أجهزة الدولة لتنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري.

تطوير الطريق الدائري

وأضاف اللواء حسام الدين مصطفى لـ«الوطن»، أنّه جار إنشاء طريق سطحي بجانب الطريق الدائري، إضافة إلى التوسعات التي تتم حاليا بنحو 10 أمتار عرض، ليفصل بين الطريق الدائري والعقارات السكنية حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد أنّ الطريق الدائري يشهد تنفيذ مشروعات كثيرة غير التوسعة وحل مشكلة التكدس المروري، كالمحاور والأتوبيس الترددي، موضحا أنّ جميع الأعمال تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية، ومن المقرر انتهاء أعمال التطوير خلال عامين ماليين، وتكلفت المرحلة الأولى 12 مليار جنيه.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.