عالم بالأزهر الشريف: الميت يفرح بالصدقات والدعاء في الصلوات

أجاب الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول إنها مؤمنة بالقضاء والقدر، لكنها غير متحلمة وفاة والدها، ولا تستطيع تتخطى وفاته منذ عامين، فماذا تفعل؟

الاستعانة بالله

قال العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «لازم يدخل اليقين الأول جوه قلبك، وإن وفاة والدك ده سنة الله فى الكون، وإننا لازم نستعين بالله، وعليكى أن تعملى على تفريح والدك فى قبره كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

تعليم طفل محتاج

واستكمل: «نفرح الميت في قبره بصدقة جارية، أعطي صدقة، واعمل كمان على تعليم طفل محتاج، وكمان لازم تدعى له فى كل صلاة وكل وقت تفعلين فيه عمل صالح، لازم تبريه فى قبره بالدعاء، كل الامور دى هتخفف عنك الالام والاوجاع النفسية وربنا هينزل عليكى السكينة».