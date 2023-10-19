رد ناري من محمد مصطفى شردي على تقرير BBC المزعوم عن مصر (فيديو)

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن شبكة الـ«BBC» نشرت تقريرًا كاذبًا تقول فيه إن مصر هي من تغلق معبر رفح، مشيرًا الى أن التقرير منشور باللغتين العربية والإنجليزية.

تقرير كاذب لـBBC

أضاف «شردي» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، قائلًا: بي بي سي بتتسائل في تقريرها، لماذا لا يزال معبر رفح مغلقًا؟، «كما أنهم يقولون إن مصر هي من تغلق معبر رفح وليس الجانب الإسرائيلي هو اللي رافض مرور المساعدات، وكمان في التقرير مش بيتكلموا عن المساعدات، لكنه بيتكلم عن إن ليه مصر تمنع الناس إنها تدخل رغم أن المعبر مفتوح دائمًا للأخوة الفلسطينيين، لكن هو بالنسبة ليه عايز ناس معينة تخرج، الحقيقة أن السيارات المحملة بالمساعدات واقفة أمام معبر رفح منذ 10 أيام».

وتابع: «كل القوافل الـ بي بي سي مش شايفاها، البي بي سي مش سامعة إن احنا بقالنا أكتر من أسبوع أو 8 أيام، كل العربيات دي واقفة، وكل القوافل دي واقفة، وإن اسرائيل مانعة، ونتنياهو مانع».

وأكمل: «هرد على البي بي سي من صحيفة التايمز الإسرائيلية، لأنها ناشرة خبر بتقول فيه إن مجموعات من أهالي الأسرى اللي أخدتهم حماس، وقفوا عشان يعترضوا على قرار الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو، بالسماح بدخول بالمساعدات إلى غزة».