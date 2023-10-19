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وزير الخارجية: مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح بشكل متواصل

كتب:

محمد عزالدين
06:55 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلا عن تسخير مطار العريش لاستقبال المساعدات المواجهة لقطاع غزة، بالرغم من تعرض الجانب الفلسطيني في المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها على القطاع وأن يكون هذا الدخول دائماً ومتواصلاً دون انقطاع.

العدوان الإسرائيلي

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر طالما حذرت من مغبة إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ممارستها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني، وغياب الأفق السياسي لحل القضية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف.

حل الدولتين

وأوضح أننا لا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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