نائب عن التنسيقية: نجحنا في توصيل الصورة الحقيقية للعالم بشأن أحداث غزة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاحتلال الإسرائيلي قد روج في لحظة من اللحظات بأن من يرفض الخروج من غزة فهو متضامن مع حماس.

جعلنا المجتمع الدولي يغير فكرته

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه على قناة «الحياة»، قائلًا «جعلنا المجتمع الدولي يغير فكرته، فالرسائل المباشرة والاتصالات اللي حصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجاوزت 25 اتصالًا بالإضافة الى اللقاءات، بالإضافة الى لقاءات السفير سامح شكري».

وتابع «قدروا يوصلوا الصورة، وقدرنا نوصل الشكل اللي بيحصل من قتل الأطفال وقصف المستشفيات في غزة وقصف المستشفى المعمدي الأخير وهو ليس الأول وفى نفس اليوم تم قصف اثنين من المستشفيات وأمس تم ضرب أكبر مخبز».

وأوضح أنه تم قطع سبل الحياة عن المواطن الفلسطيني حتى يخرج من غزة لأن الغرض الحقيقي خروج أهل غزة منها وأن يتم تهجيرهم، كما أننا نجحنا بالفعل في توصيل الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي، والدليل على ذلك أن لغة المجتمع الدولي قد تغيرت، وأتضح ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ففي البداية كان يتحدث بلغة معينة، ولكن اليوم أضاف في حديثه سطرًا عن الأطفال في غزة، كما أننا استطعنا الوصول للشعوب.