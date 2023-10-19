تطبيق اليوم الرياضي لاكتشاف وتنمية المواهب بمدارس كفر الشيخ

بدأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية، لتفعيل اليوم الرياضي، بالوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

تفعيل اليوم الرياضي وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

وأكد وكيل الوزارة، أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بتفعيل اليوم الرياضي، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرهم، كما كلّف بتفعيل مجموعات الدعم، مؤكداً أنّ الأنشطة الرياضية تُساعد الطلاب على التركيز والفهم، كما أنٌها تُساهم في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للتلاميذ.

اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّ الهدف من تطبيق اليوم الرياضي، اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب، والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.