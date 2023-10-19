سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: عملت لفترة طويلة في غزة وشاهدت تصاعد العنف

تحدث كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أثناء لقائه بالمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تصاعد الأحداث في غزة، وأكد أنه عمل لفترة طويلة في غزة، وشاهد تصاعد العنف.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، خلال لقائه عبد السند يمامة، أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية منذ عام 1980، وأن أول خطوة في حل الأزمة الحالية هو فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية وخروج العالقين وإطلاق الرهائن.

«برجر»: سعيد بالتواجد داخل حزب الوفد

وقال «برجر» أنه سعيد بالتواجد داخل حزب الوفد واللقاء بالمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وأنه هنا اليوم يتشرف ويتطلع للاستماع لرئيس الوفد حول برنامجه الانتخابي والأوضاع الداخلية في مصر والتطورات الخارجية.

عبد السند يمامة: الحل في غزة من خلال مصر

وتحدث عبد السند يمامة عن الأوضاع في غزة، قائلًا أن الحل في غزة تاريخيًا وجغرافيًا ولن يكون إلا من خلال مصر وأن هذا الحل يجب أولا أن يحترم سيادة الدولة المصرية وسلامة أراضيها ولا يستطيع أحد أن يمس هذه السيادة فهي محمية بالدستور المصري.