برلمانية أردنية: القاهرة وعمان ترفضان ما يحدث في غزة من دمار وتجويع

قالت النائبة ميادة شريم، مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، إن العلاقة الثنائية بين مصر والأردن تاريخية ومحورية، حيث يجري التنسيق بين البلدين في عدة ملفات هامة أبرزها القضية الفلسطينية، والتي لها الاهتمام الواسع ما بين قيادة البلدين.

الموقف الرسمي بين مصر والأردن

وأضافت «شريم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أن مصر والأردن من أكثر الدول التي قد تتأثر بالهجوم الصهيوني على فلسطين، والموقف الرسمي للبلدين واضح من الرفض لما يحدث في غزة من دمار وتجويع وتهجير، وكذلك الموقف مشترك للرفض المطلق لفتح المعابر وتهجير أهل غزة لمصر والأردن.

نيل الشعب الفلسطيني على الحقوق المشروعة

ولفت أنه منذ بدأ الهجوم الإرهابي على غزة كانت هناك تحركات بين العاهل الأردني والرئيس السيسي للتوصل للتهدئة، ما يؤكد حرص القيادتين على إنقاذ المنطقة لحرب كبيرة، وأكدا خلال لقائهما في القاهرة اليوم على الموقف الثابت للبلدين للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني على الحقوق المشروعة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت أن الزعيمين أكدا ضرورة الوقف الفوري لما يحدث في غزة وحماية المدنيين ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية في غزة.