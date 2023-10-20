فتح رابط منصة تكافل الطلاب بجامعة المنيا.. خدمات رقمية متعددة

أعلنت جامعة المنيا عن فتح رابط تكافل الطلاب، وهي منصة رقمية لخدمات صندوق التكافل الطلابي، من خلالها يمكن للطلاب التفاعل عليها وتسجل بياناتهم للحصول على خدمات الرعاية المختلفة من خلال حساب سري خاص بكل طالب.

بيئة إلكترونية تفاعلية للتواصل بين الطلاب

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن منصة التكافل الطلابي توفر بيئة إلكترونية تفاعلية للتواصل بين الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بجميع الكليات، وتقوم المنصة بإظهار نتيجة الطلاب المستحقين للدعم من صندوق التكافل الطلابي على نفس المنصة إلكترونيا ومن خلال معايير محددة دون تدخل يدوي.

وأضاف أن المنصة، تعد نقطة انطلاقة جديدة في جامعة المنيا نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل، واستكمال رقمنة كل الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030، وخطوة لتحسين بيئة العمل الجامعي والحفاظ على سرية البيانات للطلاب وتيسير حصولهم على الخدمة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وفي أسرع وقت.

رابط منصة تكافل الطلاب بالمنيا

وقال ياسر الوزيري، مدير وحدة البوابة الإلكترونية بمركز تكنولوجيا المعلومات، إنه يجب اتباع التعليمات للتسجيل على المنصة (من هنا)، وذلك باختيار الطالب والضغط على تسجيل طلب، وبعدها يقوم بإدخال كود الطالب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي، واختيار كلمة سر، يتم بعدها إرسال رسالة بريد إلكتروني للطالب على عنوان البريد الإلكتروني الجامعي الخاص به تحتوي على كلمة المرور التي يمكنه من خلالها ملء طلب التسجيل الذي يحتوي على بيانات الطالب الأساسية، والتي يجب أن يراعى فيها الدقة عند التسجيل.