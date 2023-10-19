أمين الفتوى: احترام وتقدير أم الزوج أمر أساسي

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فايزة، تشتكي من سوء معاملة زوجة ابنها لها وأنها لا تحترمها.

مشاكل الأم والابن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب السادات بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «واضح إن ابنها شديد شوية، الأمر ليس بالشدة التي تكسر ولا اللين الذى يجعل الأمور تخرج عن سيطرته».

أهمية احترام أم الزوج

واستكمل: «لازم الابن يكون له وقفة ويقول لها زي ما باحترم والدتك احترمي أمي، ولازم زوجته تفكر لو هو عمل كده مع أمي إيه اللي هيحصل، وتسأل نفسها هايكون موقفي إيه ساعتها»، مؤكدا أهمية احترام أم الزوج وتقدير دورها أمر أساسي.