الشيخ عويضة عثمان عبر قناة الناس: النبي حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات

قال الشيخ عويضة عثمان، إن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أدى فريضة الحج مرة واحدة طيلة حياته وأعتمر 4 مرات، وذلك بعد بعثة النبي، «النبي حج مرة واحدة في العام العاشر، واعتمر 4 عمرات، الحديبية والقضاء والجعرانة والعمرة التي كانت مع حجه».

عثمان: قبل البعثة حج كتير لكن لم يصلنا كام مرة

وأضاف «عثمان» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، على فضائية الناس، أنه قبيل بعثته استبعد الفقهاء أن لا يكون النبي صلي الله عليه وسلم قد حج، ذلك لأن الجميع كان يحج البيت الحرام قبيل بعثه النبي، «قبل كده حج كتير لكن لم يصلنا كام مرة، وبعد البعثة بدأوا رصد حركة النبي صلي الله عليه وسلم، لأن العرب كان من عاداتهم تعظيم البيت».

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