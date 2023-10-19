وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني صامد في أرضه وتهجيره قسريا غير وارد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تشدد على أن الاعتقاد بأن تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية إلى دول الجوار، أمر غير وارد، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه، كما صمد في وجه الاحتلال على مدار العقود الماضية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «نناشد الجميع بتغليب صوت العقل، والعمل على وقف التصعيد الجاري، وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والإقرار بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات في القانون الدولي الإنساني».

ولفت وزير الخارجية إلى أن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر القاهرة للسلام، يضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث، وجهوده في تحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وجهوده الحثيثة في هذا الصدد، وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف أمر نقدره ونعتز به كثيراً.

وأوضح أن وجوده للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن هو دليل على مدى الاهتمام الذي يوليه بالمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.