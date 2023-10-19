أعلى 3 شهادات إدخارية في البنوك بعائد يصل 23%.. «لو عاوز تستثمر فلوسك»

طرحت العديد من البنوك العاملة في السوق المصري عدداً كبيراً من الأوعية الإدخارية للمواطنين لإدخار أموالهم بشرائها، فيما توجد بعض التفاصيل تميز إحداها عن الأخرى، وتُعد الشهادات الإدخارية أحد الأوعية والطرق المضمونة لحفظ وتنمية رؤوس الأموال بدون مخاطر.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول أعلى 3 شهادات إدخارية تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري، وهم بنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك المصري الخليجي، بالإضافة إلى مميزات وشروط شراء تلك الشهادات.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية شراء شهادة «اختيارك» ذات العائد المدفوع مقدماً، حيث أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه للمرة الأولى، ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى، كما أن مدة الشهادة 3 سنوات، بسعر عائد 39.14% يدفع مقدماً، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة بنحو 50% من القيمة الإسمية للشهادة.

شهادة بنك مصر

يتيح بنك مصر إمكانية شراء شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتدرج، حيث أن الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، كما أن مدة الشهادة 3 سنوات، بسعر عائد متدرج 22 %للعام الأول، و18% للعام الثاني، و16% للعام الثالث، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة، ويصرف العائد بشكل شهري.

شهادة البنك المصري الخليجي

يتيح البنك المصري الخليجي إمكانية شراء شهادة «ثروة بلس» ذات العائد المتدرج، حيث أن الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، كما أن مدة الشهادة 3 سنوات، بسعر عائد متدرج، في السنة الأولى 23%، ثم متغير بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة، ويصرف العائد بشكل شهري.