احصل على أكثر من 200 ألف جنيه بعد يوم واحد من شراء هذه الشهادة

يوفر بنك التنمية الصناعية، المملوك للدولة، شهادة مميزة بعائد مرتفع مدفوع مقدماً، يطلق عليها اسم «اختيارك»، إذ أن يصل العائد إلى 39.14%، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 من البنك.

ويمكن لصاحب الشهادة بمبلغ 600 ألف جنيه، الحصول على عائد تراكمي مدفوع مقدماً يصل إلى 234 ألف جنيه في اليوم التالي من شراء الشهادة.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن شهادة «اختيارك»، من بنك التنمية الصناعية وفقاً للموقع الرسمي للبنك.

أبرز معلومات شهادة الادخار

- مدة شهادة اختيارك 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولى، وزيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

- وسعر العائد على شهادة اختيارك 39.14% مدفوع مقدمًا من قيمة الشهادة.

- يتم صرف العائ في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.

- وبالنسبة لمن لهم حق شراء شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية هم الأفراد المصريين أو الأجانب.

تفاصيل شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

- ويوفر البنك إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء، ويتم رد للشخص أصل مبلغ شهادته بعد خصم منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدما، مضافاً إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد بحسب البنك.

- ويمكن الاقتراض بضمان شهادة اختيارك 50% من القيمة الاسمية للشهادة.

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