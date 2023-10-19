80 مليون جنيه تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، ومنها دير الأنبا بيشوى ودير السريان ودير البراموس.

متابعة مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية بذلت وفق توجيهات رئيس الجمهورية، جهود كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة مسار العائلة المقدسة لوضعه على الخريطة السياحية.

تكلفة مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون

وأوضحت «بلبع»، أن تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنيه، منهم 24 مليون جنيه، من وزارة السياحة والآثار والباقي تمويل ذاتي من محافظة البحيرة ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلوا مترا والانفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي

أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقاً إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقصى صعيد مصر.

ومن جانبهم أعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادتهم البالغة لزيارة عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة.

كما أكدوا أهمية الاستمرار في دعم قطاع السياحة بالمحافظة وبذل الجهد لتطوير المسار بشكل مستمر والعمل على تذليل المعوقات أمام خطة إحياء المسار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة والحفاظ على واحد من أهم المقاصد السياحية بالعالم.