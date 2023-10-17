«صحة سوهاج» تدعو 10 فئات للحصول على مصل الأنفلونزا قبل فصل الشتاء

دعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، المواطنين لتلقي لقاح الأنفلونزا السنوي، تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء الذي تزيد فيه الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

حالات مرضية تزيد من مضاعفات الأنفلونزا

وكشفت صحة سوهاج، في بيان، أن هناك عدة حالات يجب أن تحصل على مصل الأنفلونزا، نظرا لضعف المناعة لديهم، ومنهم:

- الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي.

- مرضى السمنة.

- مرضى السرطان.

- مرض السكري.

- مرضى الربو.

- المصابون بأمراض الكلى أو الكبد.

- مرضى التليف الكيسي.

- مرضى القلب.

- داء الانسداد الرئوي المزمن.

- فيروس نقص المناعة المكتسب.

أماكن مصل الأنفلونزا بسوهاج

وكشفت مديرية الصحة بسوهاج عن توفر لقاح الإنفلونزا بفروع المصل واللقاح بالمحافظة والمستشفيات العامة والجامعية، وبعض الصيدليات الكبرى، حيث تضم محافظة سوهاج مستشفى عاما بكل مركز، فضلا عن مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليمي ومستشفى الحميات ومستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل» ومستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.