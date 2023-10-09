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«سوهاج الأزهرية» تستقبل حملة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض

كتب:

فهد فكري بلوم
08:09 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
منطقة سوهاج الأزهرية

منطقة سوهاج الأزهرية

استقبلت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة، اليوم الاثنين، حملة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض، وضمت الحملة فريقين متخصصين في الكشف عن الأمراض المبكرة وصحة المرأة، وحظيت بإقبال واضح من العاملين بالمنطقة والزائرين.

تقديم الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وبجهود القيادة السياسية

وأشاد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، خلال استقباله الحملة صباح اليوم، بجهود الجيش الأبيض والعاملين بالقطاع الصحي بسوهاج في تقديم الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع وبجهود القيادة السياسية من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التي تخدم صحة المواطن المصري.

تنفيذ العديد البرامج الصحية التي تستهدف تقديم الرعاية الطبية

ويأتي استقبال المنطقة للحملة في إطار التعاون الفعال بين منطقة سوهاج الأزهرية ومديرية الصحة بسوهاج في تنفيذ العديد البرامج الصحية التي تستهدف تقديم الرعاية الطبية للطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية، ومن المقرر استمرار الحملة غدا بديوان عام المنطقة وتعميمها بالإدارات الأزهرية خلال الأيام المقبلة.

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