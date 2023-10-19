أشرف زكي: الرئيس السيسي على علم جيد بنبض الشارعين المصري والفلسطيني

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الحازم بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا «الرئيس السيسي على علم جيد بنبض الشارعين المصري والفلسطيني معًا».

الدولة المصرية تسعى لإنقاذ الشعب الفلسطيني

وأكد الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «دي إم سي»، أن الدولة المصرية تسعى بقوة إلى إيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم هذا العدوان الغاشم المستبد.

وأضاف في حديثه، أن نقابة المهن التمثيلية كانت مليئة بالمظاهرات المؤيدة للرئيس السيسي، ورفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء.