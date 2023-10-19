قافلة طبية مجانا للكشف على أمراض العيون في الإسكندرية

نظم حي الجمرك بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بديوان عام الحي، للكشف على أمراض العيون وتم الإعلان عنها في العديد من المناطق، وفى لوحة إعلانات حي الجمرك ليشاهدها المواطنون المترددون على الديوان.

الكشف مجاناً وخصم للعمليات

قالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات لـ «الوطن»، إنه تم الكشف الطبي لـ 110 حالات عيون مجانا، وتخفيض 50 % على العمليات الجراحية للعيون والنظارات الطبية، وتوفير العلاج مجانا لجميع الحالات.

وأوضحت أن القافلة حققت نجاحا كبيرا ونسبة إقبال من المواطنين الذين طلبوا تكرار القوافل الطبية لأمراض أخرى، وسيتم عمل عدة قوافل طبية خلال المرحلة المقبلة .

تكريم المتطوعين

وذكرت المهندسة نهى خليفة إن القافلة تمت بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع الدكتورة نهي عمران، لتفعيل الدور الإنساني والمجتمعي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل الحي.