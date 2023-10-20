كيفية تعلم حرف يدوية مجانا وتسويقها بالإسكندرية.. خطوات التقديم

أتاحت الدولة المصرية، بدائل لفرص العمل والوظائف للمواطنين، من خلال توفير تدريبات لراغبي التعلم وإجادة الحرف اليدوية بمدينة الإسكندرية عبر مديرية التضامن الاجتماعي، التي توفر فرص التدريب بالإضافة إلى معارض تسويقية لبيع المنتجات مما يشجع على الصناعات الحرفية الصغيرة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل طرق تعلم الحرف اليدوية مجانًا وتسويقها بالإسكندرية، في إطار دعم الصناعات اليدوية الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية لما تقدمه مديرية التضامن الاجتماعي.

تفاصيل الحرف اليدوية

يجري توفير تدريبات لتعليم 23 حرفة أبرزها «الكروشيه، الجلود، المكرمية، التفصيل بالبترون، الرسم على القماش، صناعة المفروشات، آركت خشب، إعادة تدوير، الصلصال الحراري والسيراميك، الديكوباج، الريزن، الاكسسوارات».

كيفية التقديم لتعلم الحرف اليدوية في الإسكندرية

ولكل من يريد تعلم حرفة يدوية، يمكنه التوجه إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في 6 شارع الميناء الشرقي بالمنشية، في مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من 9 إلى 2 مساءً.

يجري التدريب من خلال 9 مراكز موزعة على مستوى الأحياء، وذلك لتوفير مراكز تدريب قريبة من أماكن المتدربين لتقليل عبء الانتقالات عليهم وتشجيعا على مواصلة التدريبات، وستُعرض المنتجات النهائية في معارض كبرى تقام داخل المحافظة وخارجها.