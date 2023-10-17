فرص عمل بالجامعة المصرية الروسية.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن توافر فرص عمل جديدة، بالجامعة، بشروط محددة، منوهة إلى أنَّ آخر موعد للتقديم بعد غد الخميس.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة، وشروط التقديم للوظائف، وكيفية التقديم، وفقًا لما أعلنت الجامعة المصرية الروسية، على موقعها الإلكتروني.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وأعلنت كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية عن حاجتها إلى أعضاء هيئة معاونة بالجامعة.

الشروط الوظيفية

1- أن يكون المتقدم للوظائف خريج الجامعة المصرية الروسية.

2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير عام لا يقل عن امتياز.

3- أن يكون المتقدم للوظائف حديث التخرج دفعة (2020-2021-2022-2023).

4- أن يكون المتقدم من ساكني القاهرة والشرقية والقليوبية.

موعد التقديم للوظائف

أكّدت الجامعة المصرية الروسية، أنَّ التقديم متاح حاليًا وحتى بعد غد الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت الجامعة المصرية الروسية، أنَّه على الراغبين في التقديم على وظائف كلية الصيدلة، إرسال السيرة الذاتية وصورة المؤهل الدراسي بالبريد الإلكتروني على البريد التالي vacancies@eru.edu.eg.

خطوات التقديم للوظائف

1- كتابة كود 26 دون أي كلمات تعريفية أو حروف أخري في خانة الموضوع.

2- لن يتمّ النظر للسيرة الذاتية المرسلة في غير التخصص والشروط المطلوبة.