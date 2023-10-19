هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت وكيفية صلاتها؟.. الإفتاء تجيب

يرغب عدد من المسلمين في إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين، وفي إطار ذلك تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكان نصه «هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت وكيفية صلاتها؟».

هل يجوز صلاة الغائب منفردا في البيت وكيفية صلاتها؟

وأجابت الإفتاء بأن صلاة الجنازة تعد فرض كفاية في الأساس، أي إذا فعل البعض سقطت عن الأخرون، مؤكدا بأن الأصل في صلاة الجنازة هو وجود الميت بين يدي الإمام والمصلين ويتم وضعه في اتجاه القبلة، ولكن في حال عدم وجوده فيجوز للمصليين أن يصلوا عليه صلاة الغائب.

واستدلت الإفتاء بما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ. وعن السيدة عائشة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».

وعن كيفية أداء صلاة الغائب، أكدت الإفتاء بأنها تكون أربع تكبيرات لا ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود بها، ولا يشترط بها الجماعة لأنها في الأصل سنة كما هو مذهب جمهور الفقهاء، ويبدأ المصليون في التكبيرة الأولى بقراءة سورة الفاتحة،والتكبيرة الثانية بترديد الصلاة الإبراهيمية أي النصف الثاني من التشهد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، رواه البخاري، ومسلم.

وفي التكبيرة الثتالثة يتم الدعاء للمتوفي وهو كالتالي:« اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ» رواه مسلم،

وفي التكبيرة الرابعة، يدعي المصليون للميت ويرددون:«اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ»، كما أكدت الإفتاء أنه إنه يجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى