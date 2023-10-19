وكيل «صحة» البحيرة: برنامج «المرأة تقود بالمحافظات» يعزز مهارات التخطيط

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعا بالدفعة الأولى من السيدات المقبولات ببرنامج المرأة تقود بالمحافظات الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستعرض خلال اللقاء أهمية البرنامج حيث يعد إطلاقه إضافة جديدة لتعزيز وصقل مهارات المرأة وتمكينها مهنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

أهمية برنامج المرأة تقود في المحافظات

ويأتي البرنامج تماشياً مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة المصرية على جميع المستويات، و توافقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وأوضح وكيل صحة البحيرة أن البرنامج صمم خصيصاً للسيدات في المحافظات المصرية من الفئة العمرية 22-50 عاما، بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً والمشاركة في تدريبهن، ومنحنهن فرص حقيقية للمشاركة.

برنامج المرأة تقود في المحافظات يفتح آفاق التفكير

وأشار أن البرنامج يفتح آفاق التفكير المنطقي الإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيراً في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن، وناقش مع الزميلات توقعاتهن من محتوى البرنامج، وخططهن المستقبلية ومردود البرنامج عليهن .

يذكر أن برنامج المرأة تقود بالمحافظات هي إحدى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويعد هذا البرنامج جزءا من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة المصرية التي تضمن لها مكانا وفرصا في سوق العمل.