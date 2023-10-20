إنجازات 10 سنوات.. 8 خدمات تنموية لخدمة مواطني مدينة سوهاج الجديدة

تشهد مدينة سوهاج الجديدة، تنمية شاملة في مختلف المجالات، إذ تقدم الدولة العديد من الخدمات للمواطنين لتحسين جودة حياتهم، وتعد المدينة إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المتوقع أنّ يصل عدد سكانها إلى 50 ألف نسمة على مساحة إجمالية 30351.4 فدان.

وقال المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، في حديثه لـ«الوطن»، إنه على مدار العشر سنوات الماضية، قدمت الدولة، العديد من الخدمات للمواطنين من أجل حياة كريمة لهم.

خدمات تنموية في سوهاج الجديدة

وتنشر «الوطن» 8 خدمات مقدمة للمواطنين بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل وهي:

- تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي الجديد بسعة 200 سرير على مساحة 8.6 فدان، ويضم مبنى المستشفى، دور أرضي و4 أدوار متكررة، ومبانِ أخرى تشمل غرف كهرباء وأمن وصيانة بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه.

- تنفيذ التشطيبات في مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، بسعة 263 سريرًا بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وتتكون من بدروم ودور أرضي و6 أدوار على مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة.

- الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر.

- تشغيل العديد من المحال التجارية بسوق الجملة، وجارِ تخصيص 88 محلاً منها بالسوق لصالح محافظة سوهاج لخدمة المحافظة.

- نقل سوق الجملة الحالية بنجع الدير إلى مدينة سوهاج الجديدة.

- تشغيل مقر للشهر العقاري والبريد ومبنى الإسعاف.

- تشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي من مدينة سوهاج إلى مدينة سوهاج الجديدة والعكس على مدار 24 ساعة.

- تشغيل مركبات «طفطف» داخل المدينة.

مشروعات تنموية بسوهاج

كما جرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل، منها جامعة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج الدولي وعدد من المدارس الخاصة وجامعة خاصة.