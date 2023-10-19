هبة مجدي وهاني عادل بطلا الحكاية الثالثة من «55 مشكلة حب»

طرح المنتج أحمد العاطي، البوستر الرسمي، للحكاية الثالثة من مسلسل «55 مشكلة حب»، والتي تحمل اسم «عيشها بفرحة» بطولة الثنائي هبة مجدي وهاني عادل.

حكاية «عيشها بفرحة» لـ هبة مجدي وهاني عادل، من المُقرر عرضها عبر قناة «أون» اعتبارًا من يوم الأحد المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، ومكونة من 10 حلقات فقط.

أحداث مسلسل «55 مشكلة حب» مستوحاة من الكتاب الشهير للدكتور الراحل مصطفى محمود، والذي يحمل الاسم ذاته، والعمل مكوّن من 4 حكايات، كل منها تضم 10 حلقات فقط، حيث عُرضت الحكاية الأولى تحت عنوان «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضها، والأمر ذاته تحقق ما الحكاية الثانية «ما تيجي نشوف».

وتضم حكاية «ما تيجي نشوف» عددا كبيرا من نجوم الفن وهم مع الفنانة هنا شيحة، كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.