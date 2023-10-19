مراسل «إكسترا نيوز» يكشف تفاصيل أضخم طائرة مساعدات إغاثية لغزة

كشف إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مطار العريش، تفاصيل استقبال المطار أضخم مساعدات إغاثية لغزة قادمة من بولندا.

مطار العريش

قال «عزت» في رسالة على الهواء مع الإعلامية لما جبريل: «هذه هي الطائرة الأكبر التي يستقبلها مطار العريش، استعدادا لوصولها للأهالي في قطاع غزة، وتحتوي الطائرة على مواد طبية وغذائية، بحمولة تبلغ 81 طنا كأكبر حمولة تم تقديمها في هذه المساعدة من الدول الأجنبية».

الداخل المصري

وتابع: «وإذا تحدثنا عن الداخل المصري وما قدمته مصر، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم أكبر قافلة مساعدات وإغاثة للأهالي بـ106 شاحنة محملة بـ3000 طن مساعدات على مدار الأيام الماضية».

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح لتقديم المساعدات للأهالي في غزة، مرجحا أن يجري الفتح بحلول الغد، على أن يتم إدخال 20 شاحنة في البداية.