هشام سلام: مصر أصبحت على مائدة الكبار في علم الحفريات

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ علم الحفريات بجامعة المنصورة، إن مصر أصبحت على مائدة الكبار في علم الحفريات وحصلت على العديد من الجوائز في أكبر مؤتمر سنوي للحفريات في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الجائزة لها اختيارات صعبة مثل جائزة نوبل، ويتم ترشيح الباحثين لها من العلماء.

مؤسسة سلام لاب

وأوضح سلام في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية دي إم سي، أن مؤسسة سلام لاب تشارك على المستوى الدولي باسم مصر، لافتا إلى أن الدكتورة سناء السيد هي أول باحثة تدرس الحفريات ضمن فريق سلام لاب في جامعة ميتشجن في الولايات المتحدة.

جائزة مصر

ومن جانبها، قالت الدكتورة سناء السيد، إن الجائزة التي حصلت عليها هي نتاج جهد فريق عمل متكامل في سلام لاب، وأصبح اسم مصر وسط كبار الدول في علم الحفريات الفقارية.