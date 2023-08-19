مؤسس مركز الحفريات الفقارية بالمنصورة يشيد بـ«مصر تستطيع»: انفرادات متتالية

أشاد العالم المصري البروفيسور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، بعد أن زار فريق عمل البرنامج جامعة المنصورة، وقدم حلقة بعد الضجة العلمية التي أثيرت هذه الفترة بعد اكتشاف ديناصور «منصوراصورس»، ليعود البرنامج اليوم ليزور نفس المكان وينفرد بالإعلان عن الحوت المنقرض «توتسيتس».

«مصر تستطيع» ينفرد بالإعلان عن الحوت «توتسيتس»

وكتب مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلا «في 2019 في نفس الشهر زارنا برنامج مصر تستطيع بعد ضجة اكتشاف منصوراصورس، وبعد 3 سنين من نفس المكان ينفرد البرنامج بالإعلان عن توتسيتس».

ومن ناحيته، وجّه الإعلامي أحمد فايق، عبر حسابه على فيس بوك، الشكر للعالم المصري البروفيسور هشام سلام، على عرض تفاصيل الكشف بشكل حصري في الحلقة، قائلا: «شكرا للدكتور محمد سامح، شكرا للدكتور عبدالله جوهر».

وأضاف فايق، أنّ المركز البحثي المصري أصبح واحدا من أقوى المراكز البحثية في العالم في الحفريات الفقارية، لافتًا إلى أنّ العالم والبروفيسور هشام سلام، حصل من قبل على جائزة توازي نوبل في تخصصه.

المركز اكتشف من قبل الديناصور «منصوراسورس»

وتابع الإعلامي، أنّ المركز اكتشف من قبل الديناصور منصوراسورس، وعشرات الاكتشافات العلمية التي توضح قصة تطور الحياة على كوكب الأرض، مضيفا: «دائما وأبدا مصر تكتب التاريخ وتطور الحياة على كوكب الأرض حتى قبل وجود البشر، حيث عالم من الحيوانات والطيور والأسماك قبل ملايين من السنوات على أرض مصر الطيبة».