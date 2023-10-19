موعد التقديم على وظائف برواتب تصل إلى 12000 جنيه في القاهرة والجيزة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل وظائف يمكن التقديم عليها من الشباب والخريجين برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه، كعادة الوزارة في الإعلان عن فرص العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن موعد التقديم على الوظائف المعلن عنها في شركة أكسيد.

موعد التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم والمشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح شركة أكسيد عن طريق الذهاب إلى القرية التكنولوجية المعادي - مبنى أكسيد يوم الأحد 22 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

وظائف تعلن عنها الشباب والرياضة

اللوظائف الآتية:

1. خدمة العملاء «عربى / إنجليزي»

أماكن العمل: «القاهرة / الجيزة»

متطلبات وشروط الوظيفة

مؤهل عال

الحد الأقصى للسن 35 سنة

موقف محدد من الجيش

المميزات والحقوق

الراتب يبدأ من 4000 جنيه ويصل إلى 12600 حسب مستوى اللغة الإنجليزية

أرباح سنوية

عدد ساعات العمل = 8 ساعات

يومين إجازة أسبوعيا

فرص للترقي

تأمين صحي واجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان أعلاه.