«محمد سعيد».. طفل حارب السرطان وتبرع بمصروفه لدعم المرضى

استعرض برنامج «مصر تستطيع»، تقريرا عن طفل مصري اسمه محمد سعيد، من محاربي السرطان، تبرع بـ2000 جنيه، كان يدخرها في حصالته، إلى أطفال مرضى السرطان.

تحويشه طفل

قال والد الطفل محمد سعيد، لبرنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن محمد قرر ترك كل يوم شيء في حصالته، حتى العيدية قرر صرف جزء ووضع جزء في الحصالة.

محارب السرطان

أوضح الطفل محمد محارب السرطان، أنه عندما ذهب إلى المستشفى للتبرع بالنقود، طلب تصوير نفسه وهو يتبرع، وذلك حتى يقتدي به الأطفال والناس، ويتبرعوا مثله.