«مصر تستطيع» داخل الطائرة المقاتلة.. أسقطت أهم طائرات العدو في 1973

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الطائرة المصرية المقاتلة التي حاربت وقت الحرب، كانت تضرب الأهداف الأرضية وإمكانيات ضعيفة، لكنها تمكنت بفضل الإرادة المصرية من الانتصار وتحقيق المطلوب، متابعا «مجرد لمس الطائرة في المتحف، هو إحساس بالأمان، لأنها تحمل رائحة العظماء من الأباء والأجداد، الذين حققوا انتصارات أكتوبر».

حب وانتماء للوطن

تابع «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «جيل أكتوبر لديه حب وانتماء للوطن لا يمكن التعبير عنه، بمجرد برنامج تليفزيوني، ولا يتكتب في مليون كتاب، لانه إحساس في القلب، وبمجرد التواجد داخل الطائرة اللى حققت انتصارا، صعبة جدا، والمقاتل المصري العظيم قدر إنه يقعد في المكان ده ويطير على ارتفاع جوي كبير من أجل الوطن، وعلشان خاطر نعيش في امان عملوا ده».