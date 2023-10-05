«مصر تستطيع» ينفرد بكشف سر من أسرار أكتوبر.. مصري فك شفرة وقود الصواريخ

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مصر بعد أن طردت الخبراء الروس واجهت أزمة وقود الصواريخ الروسية، لكن العالم المصري الدكتور محمود سعادة الخبير في الهندسة الكيميائية بالمركز القومي للبحوث، عمل على تقطير الوقود الروسي من خلال جهاز في المركز القومي للبحوث، في إطار عملية عسكرية سرية.

مشكلة الصواريخ

تابع «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضاية «دي أم سي»، أن «العالم المصري محمود سعادة احتفظ بسرية العمل لأكثر من 30 عاما، ولم يخبر به أحد بل ولم يسجل في ملفه الوظيفي تفاصيل العملية للحفاظ على سريتها، لأن العدو لم كان عرف بحل مشكلة الصواريخ كان سيستعد لمواجهة عدد كبير من الصواريخ».

الحرب المعنوية

وأضاف فايق: «على مدار 7 سنوات والعدو كان يستمر في الحرب المعنوية بروايته الثابتة إن الحرب إن لم تكن مستبعدة فهي مستحيلة على المصريين ولكن المفاجأة كانت في حرب أكتوبر».