مجدي بدر: «هننزل بكرة في وقفة تضامنية عند المنصة عشان الإنسانية»

أعلن الفنان مجدي بدر، مشاركته في الوقفة التضامنية، التي ستُقام غدًا عقب صلاة الجمعة، أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، تضامنًا مع أهالي فلسطين في الحرب الدائرة حاليًا.

وقال مجدي بدر، في مقطع فيديو له، «عمري ما عملت فيديو له علاقة بالسياسة، حتى ده مالوش علاقة بالسياسة، لكن له علاقة بالإنسانية، الأرواح اللي بتروح مننا في غزة، ظلم وافترى».

أضاف مجدي بدر: «أنا شخصيًا بعلن من هنا وللأسف ده أقل حاجة ممكن أعملها، مش لاقي حاجة أكبر من كده أعملها، بعلن إن أنا بكرة موجودة في المنصة بعد الصلاة، واقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وبعلن موقفي الواضح والصريح من تأييد ودعم للقادة السياسية في أي إجراء يتاخد، إن شاء الله منصورين بإذن الله أهل غزة».