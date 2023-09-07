«مصر تستطيع» يستضيف فريقا مصريا حصد مراكز متقدمة بمسابقات روبوت عالمية

استضاف الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC»، فرقا مصرية حصدت المراكز الأولى عالميا في مسابقات للروبوت بأمريكا والصين.

متسابق: وعدت والدتي بالظهور في مصر تستطيع

وقال أحمد فايق: «الثلاثة شباب وعدوا أمهاتهم أنهم يظهرون على البرنامج ونجحوا وأوفوا بالوعد، وفازوا بالعديد من الجوائز.. وبرنامج مصر تستطيع اتعمل لتشجيع كل عمل ناجح، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة في الداخل والخارج».

وقال يوسف الطوخي عضو الفريق الفائز بالمركز الثالث على مستوى العالم تتبع الروبوت خلال حواره: «وعدت والدتي في بطولة العالم في صناعة الروبوت أن اطلع في برنامج مصر تستطيع ووفيت بوعدي».

وأضاف عبد الرحمن رجب عضو الفريق الفائز بالمركز الثالث على مستوى العالم في تتبع الروبوت: «وعدت والدتي كل ما تشوف البرنامج تقول لي نفسك أشوفك على البرنامج والحمد الله حققت وعدى.. اشتركنا في مسابقة جي تي آر وعملنا سيارة بها سنسر يتتبع الخط وتفيد في المستقبل المصانع والشركات لأنها تعمل بشكل توماتك دون تدخل بشري».

المشاركة في مسابقة الصين

وأكد كريم سمير عضو الفريق الفائز بالمركز الثالث على مستوى العالم في تتبع الروبوت: «كنت بشوف شباب تحصد مراكز أولى ويتم استضافتها في البرنامج وعملت على نفسي وحصدت المركز الثالث عالميا وحاليا متواجداً في البرنامج لأكشف عن تجربتي»، مضيفا: «شاركت في مسابقة الصين لتتبع الروبوت وحصلنا على مركز الثالث».