حمادة هلال يحتفل مع جمهوره بنجاح حفله في الإسكندرية

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره، مجموعة صور من حفله في الإسكندرية، الذي رفع شعار كامل العدد.

وعلق حمادة هلال على الصور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «الإسكندرية وجمهورها الجميل حفلة حلوة بيكم».

حفل حمادة هلال في قنا

وأحيا حماده هلال، منذ أيام، حفلا غنائيا ناجحا في محافظة قنا الجديدة، شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وقدم من خلاله باقة مميزة من أغانيه، التي اشتهر بها، منها «متحملاني، مش هقول، أم أحمد، وأشرب شاي» وغيرها.

وطرح مؤخرا حمادة هلال، أحدث أغنياته بعنوان «متحملاني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.