حمادة هلال يعود للسينما بعد غياب 6 سنوات.. ومحمد هنيدي منتجا لفيلمه الجديد

يعيش الفنان محمد هنيدي، حالة من النشاط الفني، على مستوى التمثيل والإنتاج، وذلك بعدما أسس شركته الجديدة الخاصة بالإنتاج الفني، والتي جاءت أولى أعمالها مع فيلم «نبيل الجميل»، الذي عُرض مطلع العام الجاري، ليُكرر تلك التجربة خلال الفترة الحالية والتوسع بشكلٍ أكبر.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ محمد هنيدي، تعاقد مع الفنان حمادة هلال، بصفته كمُنتج فني، وذلك بشأن تقديم فيلم سينمائي جديد، يُعيده إلى السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، بينما لم تبدأ التحضيرات على المشروع حتى الآن، أو موعد التصوير.

محمد هنيدي يواصل تصوير البريمو

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تصوير الفنان محمد هنيدي، فيلم «البريمو» من بطولته وإنتاجه، ويُشارك فيه كل من غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ويُعيد فيلم البريمو التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضة.

حمادة هلال يعود بعد غياب 6 أعوام

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال، السينمائية، قبل نحو 6 أعوام، من خلال فيلم «شنطة حمزة»، الذي عُرض عام 2017، وشاركه البطولة كل من أحمد فتحي، ويسرا اللوزي، ومحمد ثروت، وسامية الطرابلسي، وضياء الميرغني وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج أكرم فاروق.

تدور أحداث الفيلم حول «حمادة هلال» النصاب المحترف، الذي يقع في حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هي الأخرى مع إحدى العصابات المشهورة بالنصب، فما الذي سيحدث؟