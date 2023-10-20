لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس.. «مشهد مروع»

في جريمة وحشية جديدة، قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل ساعات، كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد طفلة فلسطينية، وسقوط عشرات المصابين، وجاء الحادث قبل ساعات من فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى فلسطين، بحسب مصادر صرحت لفضائية «القاهرة الإخبارية».

قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ13 على التوالي، توجيه ضرباتها الوحشية إلى قطاع غزة، فبعد أن قصفت المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» قبل عدة أيام، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات المصابين، قصفت اليوم كنيسة الروم الأرثوذكس بينما يحتمي بها نحو 400 من النازحين، ما أسفر عن استشهاد طفلة وسقوط عشرات المصابين.

لحظة استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس

وفور وقوع الحادث الإجرامي الشنيع، التقط شهود العيان عدة صور أظهرت لحظة استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أظهرت مشهد مروع ومُحزن، إذ تعالت النيران ملأ الدخان الفضاء من حول الكنيسة بالكامل.

سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بالكنيسة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، انهيار مبنى تابع لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، جراء غارات إسرائيلية، تسببت في سقوط إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس.

لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي

ونشر التليفزيون الفلسطيني مقطع فيديو، يوضح لحظة وصول مصابي كنيسة الروم الأرثوذكس إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي تضمن مشاهد مُحزنة لشدة الإصابات.