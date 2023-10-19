أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتفت لقدسية الأماكن

علق الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قصف الاحتلال الإسرائيلي لساحة مبنى كنيسة الروم بقطاع غزة، قائلاً: «الاحتلال الإسرائيلي لم يفرق بين مسجد أو كنيسة أو مستشفى، حتى ولا يلتفت لمثل هذه الأماكن على أنها دور عبادة ولها قدسيتها».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القصف جاء في الساحة التابعة للكنيسة، التي استخدمت كمكان إيواء لأهالي غزة، الذين دمر الاحتلال منازلهم، موضحا أنها تعتبر من أقدم الكنائس في الشرق الأوسط.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن عمر الكنيسة قد يصل إلى 1500 سنة، موضحا أن قصف ساحتها أدى إلى تضرر أجزاء من المبنى نفسه، كما أنها تقع بجوار مستشفى المعمداني.

وأكد أن الكنيسة بُنيت في القرن الخامس أي حوالي سنة 425 ميلادية، وهي تتبع الكنيسة اليونانية، لافتا إلى أن ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب بمعنى الكلمة، وهناك ما يزيد عن 1000 شهيد تحت الأنقاض: «رائحة الموت في كل مكان وطائرات تقصف في كل مكان ولا مكان آمن في قطاع غزة».