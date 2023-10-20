طارق فهمي لـ«الشاهد»: جنرالات جيش الاحتلال يشعرون بمهانة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي يشعرون بمهانة بسبب حروبهم التالية بعد حرب أكتوبر 1973م، حيث أصبحوا يحاربون فصائل، وهو ما أدى إلى إعداد خطط تطوير الجيش الإسرائيلي.

أول خطة استهدفت قدرات الجيش المصري

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أول خطة التطوير الأولى استهدفت قدرات الجيش المصري، حيث يرى الجيش الإسرائيلي أن الخطر الأكبر يأتي من مصر وليس أي جهة أخرى، وفي إسرائيل يعقد مؤتمر سنوي لمركز بحث هرتسليا».

المؤتمر يرصد كيف يمكن حماية إسرائيل

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «هذا المركز أحد أخطر مراكز البحث في إسرائيل، ويصدر عنه توصيات وإجراءات، ولكن عند الجلسات التي تتناول مصر يتم إنهاء البث، وهذا المؤتمر يرصد كيف يمكن حماية إسرائيل في عام فقط، حيث تستهدف إسرائيل إكمال 100 سنة في هذا الإقليم، وإذا حدث ذلك تقول إسرائيل إنها دولة مقبولة في الإقليم».

وواصل: «بعد ذلك، تم إعداد خطط تطوير أخرى للجيش، ويعتبر الجيش المصري هو الهاجس الأكبر لدى إسرائيل، لأنها رأي عام كبير ومثقفين ومفكرين ولديها مناعة وطنية وحسابات قوى شاملة».