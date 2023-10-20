طقس الإسكندرية اليوم.. شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، التي شهدت العمل وفقًا لحالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسبب توقعات الأمطار حينها، وهو الأمر المغاير اليوم، حيث غياب الأمطار والأجواء الخريفية المائلة إلى الصيفية.

وعلى الرغم من تحسن الطقس نسبيًا، إلا أنّ محافظة الإسكندرية، حذرت أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها، مع صباح اليوم الجمعة، من تخفيف الملابس، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 29، بينما تنخفض ليلًا، لتسجل الصغرى 20، مما يعني أنه طقس خريفي متقلب، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ظواهر جوية تصاحب طقس الإسكندرية اليوم

وتوالت التحذيرات التي تتناسب مع الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الإسكندرية اليوم، أبرزها الشبورة المائية على الطريق، ما تبعها مطالب بتوخي الحذر خلال القيادة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية اليوم

وارتبط طقس الإسكندرية اليوم، بحالة ارتفاع الأمواج التي تأتي بمقدار من 0.5 إلى 1.25 متر، وهو أمر معتدل إلا أنه يجب توخي الحذر حال الرغبة في النزول إلى المياه خلال زيارة الشواطئ، نظرًا لانتهاء عمل رجال الإنقاذ في عدد كبير منها، والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ أفضل.