3 تحذيرات من الأرصاد إلى سكان الإسكندرية بسبب طقس الغد 

حذرت محافظة الإسكندرية أهالي المدينة الساحلية والوافدين إليها، مع صباح غد الجمعة في إجازة «الويك إند» من الانخداع بسبب الاعتدال النسبي في طقس الإسكندرية، حيث ارتفاع الدرجات نسبياً عن الأيام الماضية وغياب الأمطار، إلا أن حالة التقلبات الجوية مستمرة.

حالة الطقس في الإسكندرية غدا

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية 3 نصائح لمواطني الإسكندرية والوافدين إليها من قبل محافظة الإسكندرية تزامناً مع توقعات طقس الإسكندرية غدا من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

- عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة

جاء التحذير الأول بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نسبيا حيث يجب عدم تخفيف الملابس، إذ إن درجات الحرارة ظهرا تسجل العظمى 29 بينما تنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 20، ما يعني أنه طقس خريفي متقلب.

- احترس أثناء القيادة إلى الإسكندرية

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية للزوار المتجهين إلى مدينة الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب الشبورة المائية على الطريق لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

تجنب انخداع شواطئ الإسكندرية

جاء التحذير الثالث بضرورة تجنب النزول إلى شواطئ الإسكندرية، قد ينخدع البعض بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى استقرار حالة ارتفاع الأمواج بمقدار من 0.5 إلى 1.25 متر، وهو أمر معتدل إلا أنه يجب توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية، نظرا لانتهاء عمل رجال الإنقاذ في عدد كبير من الشواطئ، والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ أفضل.