شاب فلسطيني باكيا: «ضربوا كنيسة الروم الأرثوذكس وقتلوا الأطفال»

ظهر شاب فلسطيني داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي استقبل عشرات الجرحى جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، وهو يبكي على ما وصلت إليه مدينة غزة المنكوبة، صارخا لعل صرخاته تهز ضمائر العالم، مؤكدا أن الأطفال باتوا بنك أهداف لإسرائيل، وكذلك النساء والعجزة.

قصف كنيسة الروم الأرثوذكس

«ضربوا كنيسة الروم الأرثوذكس، اللي لا فيها سلاح ولا فيها شيء، بس فيها أطفال كانوا متخبيين من القصف الإسرائيلي، ونساء وعجائز»، قالها الشاب صارخا باكيا، مناشدا العالم بالتحرك لإنقاذ قطاع غزة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أكثر من 400 فلسطيني كانوا يتواجدون داخل كنيسة الروم الأرثوذكس، وفق أحد المسعفين خلال تصريحات تلفزيونية: «كان هناك أكثر من 400 فلسطيني مسيحي ومسلم يحتمون داخل الكنيسة، ومع قصف قوات الاحتلال لمبنى وكلاء الكنيسة الذي يبعد أمتار عن مستشفى المعمداني، ظل هناك أشخاص تحت الأنقاض».

الاحتلال يقصف كنيسة الروم الأرثوذكس

كنيسة الروم الأرثوذكس التاريخية المعروفة باسم «برفيريوس»، تقع بقطاع غزة، وقُصف من قبل قوات الاحتلال، ما أدى إلى تدمير قاعة الاجتماعات التي كان يلجأ إليها العشرات من النازحين من أهالي غزة مسيحيين منهم ومسلمين.

مراسل، وكالة الأنباء الفلسطينية، أكد أن الطيران الإسرائيلي قصف كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارا مادية جسيمة لحقت في أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.