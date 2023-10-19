محلل في الشأن الأمريكي: بايدن أكد لـ نتنياهو أن وصول المساعدات لغزة غير قابل للنقاش

قال ماك شرقاوي، محلل سياسي في الشأن الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير قابل للنقاش، واشترط «نتيناهو» أن يتم تفتيشها وعدم وصولها بأي حال من الأحوال لحماس، وإلا سيم إيقافها.

مصر أبلغت إسرائيل بعدم استهداف أي قافلة للمساعدات

وأضاف «شرقاوي»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن مصر أبلغت إسرائيل بعدم استهداف أي قافلة للمساعدات، وهذا التهديد كان شديد اللهجة من الإدارة المصرية، كما طلبت مصر وقف إطلاق النار لمدة 6 ساعات، ليكون هناك فرصة لإدخال المساعدات وتسلميها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن المساعدات يمكن أن يخفف الضغط على الرئيس الأمريكي في الداخل، خاصة أن استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية بعد دعم أمريكا غير المسبوق لإسرائيل، ومن ثم هذه الأمور بالطبع تحدث ضغوطات على الرئيس الأمريكي.

مد المساعدات لأهالي غزة

ولفت أن هذه المساعدات جرى الاتفاق بين مصر وأمريكا من خلال المكالمة هاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره جو بايدن، والأمور لن تكون مجرد وعود، ولكن سيكون هناك مد لهذه المساعدات لإدخال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني.